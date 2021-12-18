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Приятель сына похитил сотовый из квартиры жительницы Сызрани

18 декабря 2021 11:29
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приятель сына похитил сотовый из квартиры жительницы Сызрани

В сентябре текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от 42-х летней местной жительницы о краже сотового телефона. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.

Полицейские подробно опросили потерпевшую и выяснили, что накануне у нее в гостях был знакомый сына, после его визита женщина обнаружила пропажу своего сотового телефона.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов города полицейские обнаружили схожий по приметам телефон и установили личность мужчины, который его сдал. Им оказался ранее не судимый, безработный местный житель 1990 года рождения – знакомый сына потерпевшей. Оперативники установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его.  

Задержанный не стал отрицать своей причастности к совершению кражи телефона и пояснил, что обратил внимание на гаджет, лежавший на тумбе, и решил похитить его. Чужое имущество он впоследствии сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу. Похищенное имущество возвращено законной владелице.

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