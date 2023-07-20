Привлекательный белый – авто какого цвета предпочитают угонщики

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Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику полученных с начала года заявлений об угонах автомобилей, застрахованных по каско. Самыми востребованными у злоумышленников остаются машины белого и черного цветов, отмечают эксперты.

В первом полугодии 2023 года самыми популярными у угонщиков стали именно белые автомобили. В заявлениях об угонах от клиентов «Согласия» о краже таких авто сообщалось в 2 раза чаще, чем о хищении черных. Эти два цвета остаются самыми популярными у похитителей не первый год.

В 2021 году доля хищений белых автомобилей составила 34 %, чёрных – 25 %, серых – 13 %. Это самые высокие показатели относительно краж легкового транспорта других цветов. В 2022 году количество угнанных чёрных и белых авто было одинаковым (по 27 %), серых – 19 %.

«Автомобилей этих цветов в принципе больше всего на дорогах, поэтому запчасти к ним наиболее востребованы, чем и пользуются злоумышленники. Дверь или крыло нежно-розового цвета от какой-либо модели BMW будет достаточно непросто сбыть. По этой же причине практически никогда не угоняются машины с граффити. Для них не только очень сложно найти покупателя, но и они могут доставить немало проблем преступникам – очень заметны, легко «выхватываются» из дорожного потока видеокамерами, их сложно спрятать», – прокомментировал начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александр Коротин.

К слову, в первом полугодии 2023 года появилось больше сообщений об угонах коричневых автомобилей. Этот цвет даже обогнал по популярности серый. Реже в числе угнанных встречаются автомобили синего, желтого и красного цветов.

В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки.