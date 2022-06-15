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Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов

15 июня 2022 13:16
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Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов

Знакомые молодого человека, пытаясь помочь ему скрыться, оказали физическое сопротивление сотрудникам торгового центра.

Отделом дознания ОП№9 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В совершении противоправного деяния подозревается безработный житель Самары 1999 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Открытое хищение чужого имущества произошло 13 июня текущего года в одной из секций торгового центра, расположенного на ул. Красноармейской. Около 20:00 час. в парфюмерный магазин зашел молодой человек. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, взял со стеллажа с парфюмерией 5 флаконов духов, после чего решил покинуть территорию магазина, не оплатив товар. Работники торговой точки, заметившие действия молодого человека, попытались задержать его.

 Как следует из собранных сотрудниками полиции материалов, знакомые «покупателя», находившиеся в холле торгового центра, приняли участие в его конфликте с сотрудниками службы безопасности торгового центра, оказывая им физическое сопротивление.

Драку, очевидцами которой стали многочисленные посетители ТЦ, прекратили оперативно прибывшие по вызову полицейские  вневедомственной охраны Росгвардии. Все участники конфликта установлены и опрошены сотрудниками следственно-оперативной группы, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 Дознаватели изъяли похищенное из торговой точки имущество в торговой галерее.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и проверки подозреваемого лица на причастность к совершению иных преступлений на территории Самарской области, сообщает облмВД.  

 

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