При краже в тольяттинском магазине мужчина надел джемпер и брюки под свою одежду

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В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, расположенных в торговом центре на Автозаводском шоссе, который сообщил, что с витрины торговой точки похищены джемпер и спортивные брюки стоимостью свыше 10 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых оперативников заинтересовал момент: один из покупателей взял товар с вешалки, зашел в примерочную и через некоторое время, минуя кассовую зону, покинул магазин, изрядно «поправившимся».

Полицейские используя скриншот с видео, составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности, отработали на причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков местного жителя 1988 года рождения, который признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный товар одел под свою одежду, чтобы выйти незамеченным из торговой точки, а после продал незнакомому мужчине, денежные средства потратил на собственные нужды.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.