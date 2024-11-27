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Пресечена деятельность жителя Самарской области, причастного к финансированию террористической деятельности

27 ноября 2024 13:56
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Пресечена деятельность жителя Самарской области, причастного к финансированию террористической деятельности

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области, пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, уроженца одной из Среднеазиатских республик, причастного к финансированию террористической деятельности.

Установлено, что указанный гражданин с принадлежащей ему банковской карты осуществлял переводы денежных средств на Qiwi-кошелёк, находящийся
 в пользовании функционеров международной террористической организации (далее – МТО). При этом фигурант полностью осознавал, что сотрудничает с представителем МТО, и что переведённые им денежные средства будут направлены на обеспечение её деятельности.

На основании переданных УФСБ материалов СУ СК России по Самарской области возбуждено три уголовных дела по ч.1.1 ст.205.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности лица.

 

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