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Правоохранители задержали в Сызрани граждан, объявленных в федеральный розыск

27 сентября 2023 09:18
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Правоохранители задержали в Сызрани граждан, объявленных в федеральный розыск

Ориентировки на разыскиваемых лиц полицейским доводят во время ежедневных разводов на службу.

Находясь на маршруте патрулирования в районе Образцовской площадки сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» лейтенанты полиции Елена Чагина и Александр Аринин заметили мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым и скрывающимся от суда злоумышленником. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность задержанного - житель Сызрани 2003 года рождения, подсудимый по нескольким уголовным делам о хищении имущества из торговых точек, находился в Федеральном розыске, в отношении него избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

По информации суда, местный житель уклонился от участия в судебных заседаниях, по месту прописки и месту жительства не появлялся, на телефонные звонки не отвечал и скрывался, препятствуя правосудию. В настоящее время мужчина находится в специальном помещении для задержанных лиц МУ МВД России «Сызранское», о чем полицейские  уведомили инициатора розыска.

На следующий день Елена и Александр, находясь на маршруте патрулирования на ул. Советской, обратили внимание на мужчину, который, заметив полицейских, попытался скрыться. Патрульные задержали  его и доставили в дежурную часть  для установления  личности.

По базам данных МВД России оперуполномоченные установили, что задержанный  – житель города Сызрань 1986 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления, в настоящее время находится в Федеральном розыске, является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному в Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время мужчина заключен под стражу и в ближайшее время будет передан инициаторам розыска.

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