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Пожилого самарца обманули на 4,6 млн якобы военные прокуроры

30 мая 2025 10:12
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Пожилого самарца обманули на 4,6 млн якобы военные прокуроры

В Самаре местному жителю1951 г.р. через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы работника военной прокуратуры.

Он сообщил мужчине, что средства, хранящиеся на его счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 4 600 000р. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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