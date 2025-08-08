Пожилая женщина передала мошенникам 900 000 рублей в Самарской области

136

На мобильный телефон 69-летней женщины Самарского региона позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то украл персональные данные женщины и произвел от ее имени переводы в пользу ВСУ. Неизвестный пригрозил возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Женщина испугалась. В спешке она сняла все имеющиеся у нее в банке сбережения – 900 000 рублей.

Неизвестный позвонил женщине и указал адрес, по которому ей необходимо приехать, чтобы передать денежные средства, которые по словам «правоохранителя» будут зачислены на «безопасный счет». Женщина выполнила все указания неизвестного. Спустя время пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста. Она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.