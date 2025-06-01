Поверив аферистам, самарская пенсионерка лишилась более 3 млн рублей

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В апреле текущего года 65-летней жительнице Самары поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что денежными средствами женщины пытаются завладеть неизвестные. Спустя время позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и убеждал женщину перевести денежные средства на безопасный счет.

Голос в трубке звучал убедительно и профессионально. Абонент подробно описал инструкцию, следуя которой женщина сможет сохранить свои сбережения. Вскоре жительница Самары проревела на предложенный ей счет денежные средства в размере более 3 миллионов рублей. Только после завершения всех операций она поняла, что стала жертвой аферы.

Женщина сразу же обратилась в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства общения с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.