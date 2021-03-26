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Поспорил в баре и вернулся за ножом: житель Жигулевска убил оппонента

26 марта 2021 11:41
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Поспорил в баре и вернулся за ножом: житель Жигулевска убил оппонента

Вечером 8 марта текущего года полицейские отдельного взвода ППСП Отдела МВД России по городу Жигулевску - старший сержант полиции Юрий Чернов и сержант полиции Нурлан Бадалов, находились на маршруте патрулирования.

В 17:10 час. полицейские приняли по рации ориентировку на розыск с описанием примет подозреваемого в причинении ножевого ранения жителю города в питейном заведении, расположенном на ул. Репина.

Уже через 20 минут, в 1,5 км от места преступления, на улице Морквашинской, сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали подозреваемого и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе дальнейшей работы с задержанным правоохранители установили, что 47-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство и незаконное хранение наркотических средств местный житель в помещении спорт-бара, расположенного рядом с его домом, поспорил с незнакомым мужчиной. Для придания весомости своим аргументам сходил домой за ножом и, дождавшись удобного момента, нанес один удар ножом оппоненту. Раненый мужчина выбежал на улицу, но злоумышленник продолжил преследование, и только вмешательство очевидцев заставило его бросить нож и скрыться с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. По ходатайству органов следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавший скончался в больнице, сообщает облМВД.

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