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После пьянки житель Похвистнево отнял у собутыльника телефон

22 апреля 2023 11:13
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После пьянки житель Похвистнево отнял у собутыльника телефон

Мужчина в содеянном признался и пояснил, что телефон он забрал для личного использования, так как своего у него не было.

В апреле текущего года около 5 утра в дежурную часть МО МВД России "Похвистневский" за помощью обратился местный житель 2001 года рождения.

При опросе заявитель сообщил полицейским, что накануне он со своим знакомым в частном доме, где проживает, всю ночь распивал спиртные напитки. По окончанию застолья потерпевший решил проводить своего знакомого домой. Когда они вышли на улицу мужчина неожиданно нанес удар по голове потерпевшему, забрал из кармана куртки сотовый телефон и скрылся.

Материальный ущерб заявитель оценил на сумму порядка 5 000 рублей.

Полицейские установили все адреса, где мог находится подозреваемый, но по месту жительства полицейским никто не открыл, хотя оперативники отметили, что в жилище кто-то есть. Тогда сотрудники уголовного розыска решили провести засадные мероприятия. В результате, через шесть часов после совершения преступления, при выходе из своего дома, злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как установили сотрудники ОВД подозреваемый 1981г.р., безработный, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Мужчина в содеянном признался и пояснил, что телефон забрал для личного использования, так как своего у него не было.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого сотовый телефон потерпевшего и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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