После праздничного застолья житель Самарской области стащил банковскую карту приятеля

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Житель поселка городского типа Суходол не смог найти свою банковскую карту после праздничного застолья, а на его мобильный телефон стали приходить оповещения о снятии денежных средств с расчетного счета.

Мужчина заблокировал банковскую карту только через четыре дня, после чего обратился в полицию. Согласно банковским документам общая сумма ущерба, причиненного гражданину, составила свыше 20 тысяч рублей.

Стражи порядка предположили, что к хищению денежных средств может быть причастен знакомый потерпевшего, с которым они распивали спиртные напитки в день происшествия. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения. В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенной у друга картой он оплатил продукты питания и алкоголь. Заявителю полностью возмещен причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.