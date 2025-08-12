Я нашел ошибку
Главные новости:
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях

12 августа 2025 11:16
133
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях

Начальник УБК полковник полиции Михаил Иванча призывает граждан не соглашаться на предложения «быстрого заработка».

Начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий полковник полиции Михаил Иванча предупредил об уголовной ответственности для дропперов -  лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях.

Полковник полиции, отметил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наказание предусмотрено, как для организаторов незаконных операций с электронными кошельками и банковскими картами, так и для граждан, передающих за вознаграждение платежные средства третьим лицам для обналичивания преступных доходов.

Михаил Олегович призывал граждан не передавать свои карты, реквизиты или паспортные данные третьим лицам, не соглашаться на «легкий заработок», связанный с переводами денег или обналичиванием денежных средств.

Полковник полиции подчеркнул: «Даже не знание незаконности операций, не освобождает от ответственности. Деятельность дропперов может привести к серьезным последствиям: помимо уголовной ответственности, средства и счета, лица, занимающегося противозаконной деятельностью, и его услуги связи подлежат блокировке, дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшим, его обязуют возместить нанесенный ущерб обманутым гражданам, а если дроппер – несовершеннолетний, ответственность ждет его родителей».

Михаил Иванча обратился к гражданам, пострадавшим от дистанционного мошенничества, с призывом немедленно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

 

В центре внимания
