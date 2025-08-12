Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях

133

Начальник УБК полковник полиции Михаил Иванча призывает граждан не соглашаться на предложения «быстрого заработка».

Начальник Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий полковник полиции Михаил Иванча предупредил об уголовной ответственности для дропперов - лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях.

Полковник полиции, отметил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наказание предусмотрено, как для организаторов незаконных операций с электронными кошельками и банковскими картами, так и для граждан, передающих за вознаграждение платежные средства третьим лицам для обналичивания преступных доходов.

Михаил Олегович призывал граждан не передавать свои карты, реквизиты или паспортные данные третьим лицам, не соглашаться на «легкий заработок», связанный с переводами денег или обналичиванием денежных средств.

Полковник полиции подчеркнул: «Даже не знание незаконности операций, не освобождает от ответственности. Деятельность дропперов может привести к серьезным последствиям: помимо уголовной ответственности, средства и счета, лица, занимающегося противозаконной деятельностью, и его услуги связи подлежат блокировке, дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшим, его обязуют возместить нанесенный ущерб обманутым гражданам, а если дроппер – несовершеннолетний, ответственность ждет его родителей».

Михаил Иванча обратился к гражданам, пострадавшим от дистанционного мошенничества, с призывом немедленно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.