Полиция ищет самарца по подозрению в тяжком преступлении

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Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области разыскивается житель Самары Белкин Сергей Анатольевич 1977 года рождения по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, крепкого телосложения.

Был одет: темно-синего цвета пуховик, темные штаны. При себе имел черную сумку с одеждой.

Может представляться чужими данными.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-846-278-22-22, 278-22-23, 89171143010, 89178180906 или 112.