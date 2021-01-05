Полицейский в Самаре разыскал виновника ДТП, который в ночное время суток во дворе дома на улице Революционной повредил автомобиль 

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Правоохранителя благодарят за оперативный розыск.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо, в котором местный житель благодарит сотрудника самарской полиции.

Автовладелец выразил слова признательности старшему инспектору группы по исполнению административного законодательства 2 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре Алексею Трыкову. По словам благодарного самарца, капитан полиции разыскал виновника ДТП, который в ночное время суток во дворе дома на улице Революционной повредил его автомобиль.

«Виновник ДТП скрылся, возможно, рассчитывая остаться безнаказанным. Однако, уйти от ответственности ему не удалось благодаря сотруднику полиции. Профессионализм Алексея Трыкова вызывает восхищение, так как знаю, что во время работы возникало немало трудностей в установлении местонахождения причастного к ДТП», - рассказывает автор благодарности.

В отношении виновника ДТП был составлен административный протокол, сообщает облМВД. Мужчина лишен права управления транспортными средствами на срок до одного года.