Полицейский в Новокуйбышевске задержал воровку в свободное от службы время

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За помощью в ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась представительница одного из магазинов города, которая сообщила, что неизвестная похитила из торгового зала косметические товары на общую сумму более 3 500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы опросили представителя торговой организации, изъяли документацию на похищенный товар. Оперуполномоченные уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом помещении, на которых запечатлено, как женщина, зайдя в магазин, взяла с витрины косметические средства и, минуя кассовую зону, вышла из магазина. Сотрудники полиции опознали в запечатленной на видеозаписи ранее судимую за имущественные преступления 30-летнюю жительницу города, после чего ориентировали наружные службы полиции на розыск подозреваемой.

Сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы городского отдела полиции Анатолий Высоцкий, получив ориентировку, узнал в ней ранее неоднократно задерживаемую им за административные правонарушения местную жительницу. Патрульный, располагая информацией о возможных местах нахождения нарушительницы закона, на следующий день, находясь в свободное от службы время, задержал ее и доставил в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в содеянном признала и пояснила, что похищенное продала случайному прохожему за 1000 рублей, а денежные средства потратила на собственные нужды. Санкции инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».