Полицейские в Приволжье задержали любителя конфет и алкоголя

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В отдел полиции в ночное время за помощью обратился работник одного из магазинов, расположенных в селе Приволжье, который сообщил, что неизвестный разбил стекло на входной двери и похитил товар.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, на которые попал момент хищения. Работники магазина установили, что с витрин похитили девять бутылок алкоголя и коробку конфет, на общую сумму почти 6000 рублей.

В ходе просмотра записи с камер видеонаблюденияучастковый уполномоченный полиции узнал в похитителе безработного местного жителя 1980 года рождения. На следующий день оперативники задержали мужчину по месту проживания, там же обнаружили и изъяли похищенное. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что кирпичом разбил стекло входной двери, проник в магазин и похитил алкоголь и конфеты. Мужчина признался, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.