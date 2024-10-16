Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти

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В сентябре текущего года в отдел полиции за помощью обратился житель Тольятти, который сообщил, что в Центральном городском парке культуры и отдыха случайные знакомые отобрали у него сотовый телефон, наушники и электронную сигарету.

Изучив материалы, собранные полицейскими, отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по городу Тольятти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ. В службы и подразделения полиции направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

В ходе оперативно-разыскной деятельности оперуполномоченные уголовного розыска установили и опросили очевидцев, направили ряд запросов в организации, осмотрели места, где злоумышленники встретились с потерпевшим, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейские, используя изготовленные со слов очевидцев субъективные портреты, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей, розыску подозреваемых и похищенного имущества.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см, волосы темные, славянской внешности, может представляться именем Александр.

Был одет: футболка и штаны черного цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 20-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, может представляться именем Андрей.

Был одет: толстовка бежевого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 93-40-76, 89277959444 или 102.