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Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти

16 октября 2024 09:34
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Полицейские разыскивают мужчин, которые ограбили жителя Тольятти

В сентябре текущего года в отдел полиции за помощью обратился  житель Тольятти,  который  сообщил, что в Центральном городском парке культуры и отдыха случайные знакомые отобрали у него сотовый телефон,  наушники и электронную сигарету.

Изучив материалы, собранные полицейскими, отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по городу Тольятти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ. В службы и подразделения полиции направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

В ходе оперативно-разыскной деятельности оперуполномоченные уголовного розыска установили и  опросили очевидцев, направили ряд запросов в организации, осмотрели места, где злоумышленники встретились с потерпевшим, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. Полицейские, используя изготовленные со слов очевидцев субъективные портреты, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей, розыску подозреваемых и похищенного имущества.

Приметы   первого подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения,  рост 180-185 см, волосы темные, славянской внешности, может представляться именем Александр.

Был одет: футболка и штаны черного цвета.

Приметы   второго подозреваемого: мужчина, на вид 20-30 лет,  рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, может представляться именем Андрей.

Был одет:  толстовка бежевого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личностях  или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам:  8(8482) 93-40-05, 93-40-76,  89277959444  или 102. 

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