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Полицейские перекрыли канал сбыта фальшивых банкнот в Самарской области

25 января 2022 13:20
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Полицейские перекрыли канал сбыта фальшивых банкнот в Самарской области

«Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Самарской и Калининградской областей во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной группы, которая специализировалась на сбыте поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей. Магазин в теневом сегменте Интернета, через который происходила реализация фальшивых банкнот, ликвидирован», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагаемый организатор и трое активных участников группировки – жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет задержаны на территории региона при силовой поддержке Росгвардии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники осуществили сбыт свыше 1800 поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей на общую сумму, превышающую девять миллионов.

«Следователем УМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. По адресам проживания фигурантов произведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, а также денежные купюры с признаками подделки. Изъятое направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнила Ирина Волк.

Предварительное расследование продолжается.

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