Полицейские и ОМОН задержали мигрантов-нелегалов в Самаре

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В областном центре провели профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

В вечернее время полицейские отработали жилой сектор, расположенный на территории Кировского района. По результатам проверки выявлено 5 иностранных граждан. В отношении четырех из них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Один из проверяемых привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

В тот же день сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции, сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на торговом объекте, расположенном на улице Дальневосточной.

В отношении 3 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 8 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Подобные мероприятия на территории областного центра продолжаются.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.