Покупатель похитил телефон продавца в Сергиевском районе

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В июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району обратилась жительница городского поселения Суходол, которая сообщила о краже принадлежащего ей сотового телефона, стоимостью свыше 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место, где по предположению потерпевшей произошла кража, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что в дневное время заявительница находилась на работе в торговом павильоне. Во время обслуживания посетителей она положила смартфон на прилавок, а после того, как они ушли, обнаружила его отсутствие.

Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника и описанием похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к хищению может быть причастен ранее не судимый местный житель. Оперуполномоченные задержали безработного мужчину 1981 года рождения по месту жительства и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что находясь вместе с родственницей на рынке, увидел «бесхозный» телефон на прилавке и решил его украсть, чтобы перепродать. Однако, осуществить противоправный замысел не успел, так как был оперативно задержан полицейскими.

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.