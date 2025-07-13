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Похвистневец взял для мошенников кредит на 1 млн рублей

13 июля 2025 12:20
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Похвистневец взял для мошенников кредит на 1 млн рублей

В Похвистнево местный житель 1979 года рождения обратился в полицию за помощью. Мужчина рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный с предложением прогрессивного заработка в виде инвестиций. Сначала мужчина не поверил в предложение, однако его убедили в обратном, сказав, что всё безопасно и данная инвестиция доступна только один день. Желая заработать, мужчина все же согласился и, взяв онлайн-кредит в одном из банков, перевел «инвестору» более 1 000 000 рублей.

Мужчине пообещали, что вечером ему на карту придут первые деньги, однако ни вечером, ни следующим утром этого не произошло. Заявитель решил связаться со звонившим, однако номер был недоступен. 

Осознав, что его обманули мошенники, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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