Подросток в Тольятти украл из магазина спиртное

106

В начале марта текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным заявителем документам, причиненный ущерб составил более 15 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, изъяли след обуви с подоконника, осыпь стекла с пола, следы пальцев рук с поверхностей, пригодные к идентификации и документацию.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские, по особенностям поведения злоумышленника, узнали в нем 16-летнего подростка, зарегистрированного в Ставропольском районе и склонного к совершению правонарушений.

Располагая сведениями о возможных местах нахождения несовершеннолетнего, полицейские задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе в присутствии законного представителя молодой человек вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что ночью разбил стекло, проник в магазин и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим, после чего вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти задержанный признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в СУ СК по Самарской области для дальнейшего расследования.