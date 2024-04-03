Подросток в Тольятти украл из магазина спиртное

Я нашел ошибку
Главные новости:
По европейской части России прокатится мощное похолодание
По европейской части России прокатится мощное похолодание
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодёжной культуры на форуме «Метеор»
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
В СамГМУ трансформируют высшее медицинское образование с учетом современных вызовов
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
Росмолодёжь открыла приём заявок в грантовый конкурс
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
В Большеглушицком районе по нацпроекту отремонтируют трассу протяженностью 15 км
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
Полицейские Самарской области проводят профилактические встречи с детьми
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
В России 2 апреля зафиксировали 66 температурных рекордов
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Подросток в Тольятти украл из магазина спиртное

3 апреля 2024 09:59
106
Подросток в Тольятти украл из магазина спиртное

В начале марта текущего года в отдел полиции по Автозаводскому  району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что придя на работу, обнаружил повреждение окна и похищенную с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным заявителем документам, причиненный ущерб составил более 15 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, изъяли след обуви с подоконника, осыпь стекла с пола, следы пальцев рук с поверхностей, пригодные к идентификации и документацию.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения, полицейские, по особенностям поведения злоумышленника, узнали в нем 16-летнего подростка, зарегистрированного в  Ставропольском районе и склонного к совершению правонарушений.

Располагая сведениями о возможных местах нахождения несовершеннолетнего, полицейские задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе в присутствии законного представителя молодой человек вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что ночью разбил стекло,  проник в магазин и похитил алкоголь, который продал случайным прохожим, после чего вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти задержанный признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело направлено в СУ СК по Самарской области для дальнейшего расследования.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
428
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
299
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1380
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
398
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
537
Весь список