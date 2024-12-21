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Подростка ранили во время конфликта в торговом центре Тольятти Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК России.

"По версии следствия, 20 декабря в одном из торговых центров города Тольятти несовершеннолетнему было причинено ножевое ранение. Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении СК.

В соцсетях очевидцы сообщают, что подросток получил ранение при конфликте, который произошел с другим молодым человеком в туалете, пишет РИА Новости.

Как сообщает облМВД, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции установлен несовершеннолетний, причастный к причинению телесных повреждений потерпевшему 2010 года рождения.

В настоящее время подросток доставлен в следственные органы.