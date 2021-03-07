Подозрительный пассажир в Тольятти вез с собой героин

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Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя иномарки.

В ходе беседы с полицейскими находившийся в салоне пассажир заметно нервничал, чем и привлек внимание стражей правопорядка. Полицейские приняли решение досмотреть мужчину. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, в кармане куртки пассажира был обнаружен и изъят бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Мужчину задержали. Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством героин, общей массой 0,620 грамма, что относится к значительному размеру.

Со слов задержанного, наркотики он хранил для личного употребления. По данным сотрудников полиции, 41-летний житель города Жигулевск ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.