Почти 100 граммов героина изъяли у наркозакладчика в Похвистнево

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что уроженец одной из соседних Республик, временно находящийся на территории города Похвистнево 1989 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину на одной из улиц города во время закладки.

При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 35 полимерных пакетиков с белым веществом внутри, а также телефон, с геолокациями 12 тайников-закладок на территории города, которые он успел разложить. При проверке тайников полицейские обнаружили и изъяли такие же пакетики с белым веществом, как хранил злоумышленник.

Полицейские направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический отдел МО МВД России «Похвистневское». Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством героин, общей массой 97 граммов.

По данным сотрудников полиции ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый пояснил в ходе опроса, что приехал в Похвистнево из Ростова-на Дону, чтобы приобрести наркотическое средство.

Отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории г. Похвистнево, МО МВД России «Похвистневский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.