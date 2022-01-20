По следу обуви в Самарской области нашли грабителя

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В октябре 2021 года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратился житель села Алакаевка, который сообщил, что у него из гаража через разбитое окно похищена снегоуборочная техника и бензопила. Общий материальный ущерб составил больше 35 тысяч рублей.

В ходе осмотра на месте происшествия эксперты-криминалисты изъяли следы рук и след подошвы обуви. По результатам проведенной трасологической экспертизы след обуви признан пригодным для идентификации и направлен для постановки на региональный учет в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проверки по региональному трасологическому учету установлено совпадение изъятого следа подошвы обуви с фотоснимками подошв обуви 36-летнего жителя Красноярского района Самарской области, который ранее попадал в поле зрение полицейских и был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Информация была передана сотрудникам оперативного подразделения, которые задержали мужчину по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный рассказал, что похищенное имущество перепродал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого следственным отделом МО МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории Кинельского района и предпринимают меры к возврату похищенного имущества законному владельцу.