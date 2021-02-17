По дороге к ЖД-станции жительницу Чапаевска ограбили

167

В начале февраля в Отдел МВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт. Потерпевшая рассказала, что в вечернее время шла в сторону железнодорожной станции, к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 3300 рублей.

Полицейские выяснили, что к нападению может быть причастен житель города Чапаевска 1997 года рождения, ранее судимый за хищение чужого имущества. Оперативники задержали злоумышленника по месту проживания. В ходе опроса задержанный признался в том, что от сумки с паспортом избавился, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОМВД России по г. Чапаевска возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Полицейские устанавливают место нахождение вещей заявительницы.