Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД: Россия перефокусирует внимание на страны Азии и Африки
В Октябрьске водитель сбил пешехода
В Октябрьске водитель сбил пешехода
Племянник угнал автомобиль самарца
Племянник угнал автомобиль самарца
В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше
В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше
Семь человек погибли в пятницу вечером в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме
Семь человек погибли в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме
В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000
Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"
Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"
Президент Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Племянник угнал автомобиль самарца

28 января 2023 11:37
99
Племянник угнал автомобиль самарца

В отдел полиции в Самаре за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который сообщил о пропаже автомобиля «Lada Kalina».

При опросе мужчина пояснил, что вечером  автомобиль припарковал во дворе дома на ул. Аксакова, а спустя пару дней обнаружил пропажу ключей от автомобиля и само транспортное средство.  Заявитель предположил, что к происшествию может быть причастен проживающий с ним племянник, так как он в течении двух дней не появляется дома.

Оперативный дежурный уточнил у пострадавшего цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем автопатрулям полиции, Росгвардии и работникам организаций правоохранительной направленности.

С целью установления местонахождения похищенного сотрудники уголовного розыска проверили места возможного появления предполагаемого злоумышленника, в результате чего  автомобиль обнаружен возле одного из домов на ул. Белорусской, где проживает знакомая разыскиваемого, в квартире у которой он был задержан.

В ходе опроса ранее не судимый задержанный 2004 года рождения, в содеянном признался и пояснил, что воспользовался автомобилем, чтобы доехать до знакомой.

Отделом дознания отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России пот г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Автомобиль возвращен законному владельцу.

Полицейские напоминают, что не стоит оставлять ключи от принадлежащего вам автомобиля в свободном доступе для третьих  лиц. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
1570
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
495
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
725
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
599
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
709
Весь список