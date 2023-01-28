Племянник угнал автомобиль самарца

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В отдел полиции в Самаре за помощью обратился местный житель 1984 года рождения, который сообщил о пропаже автомобиля «Lada Kalina».

При опросе мужчина пояснил, что вечером автомобиль припарковал во дворе дома на ул. Аксакова, а спустя пару дней обнаружил пропажу ключей от автомобиля и само транспортное средство. Заявитель предположил, что к происшествию может быть причастен проживающий с ним племянник, так как он в течении двух дней не появляется дома.

Оперативный дежурный уточнил у пострадавшего цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем автопатрулям полиции, Росгвардии и работникам организаций правоохранительной направленности.

С целью установления местонахождения похищенного сотрудники уголовного розыска проверили места возможного появления предполагаемого злоумышленника, в результате чего автомобиль обнаружен возле одного из домов на ул. Белорусской, где проживает знакомая разыскиваемого, в квартире у которой он был задержан.

В ходе опроса ранее не судимый задержанный 2004 года рождения, в содеянном признался и пояснил, что воспользовался автомобилем, чтобы доехать до знакомой.

Отделом дознания отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России пот г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Автомобиль возвращен законному владельцу.

Полицейские напоминают, что не стоит оставлять ключи от принадлежащего вам автомобиля в свободном доступе для третьих лиц.