Пенсионерку из Жигулевска обманул мошенник, представившийся ее внуком

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В Жигулевске местная жительница 1949 года рождения обратилась в полицию за помощью. Женщина рассказала, что незадолго до происшествия ее внук купил новый автомобиль и уехал на нем в другой город в командировку. Спустя несколько дней пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. На другом конце телефона молодой человек, представившийся ее внуком, сообщил о серьезной аварии, в которой пострадал и он, и другой водитель. Растерявшись, женщина спросила, чем она может помочь, на что услышала о переводе денег. Желая помочь, бабушка перевела деньги, после чего связь оборвалась. Злоумышленник, получив заветные 98 000 рублей, накопленные пострадавшей на «черный день», перестал выходить на связь.

После, как рассказала заявительница, с ней связался настоящий внук и сообщил, что без происшествий доехал до назначенного города. Тогда женщина поняла, что ее обманули мошенники и незамедлительно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.