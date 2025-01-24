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Пенсионерка из Тольятти потеряла более 80 тысяч рублей из-за мошенников

24 января 2025 09:36
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Пенсионерка из Тольятти потеряла более 80 тысяч рублей из-за мошенников

В связи с необходимостью подкопить на свадебный подарок сыну, 66-летняя жительница Тольятти решила найти подработку на пенсии. Откликнувшись на одно из объявлений работодателей в сети Интернет, пожилая женщина получила положительный ответ в мессенджере. В переписке с будущим руководителем, ей предложили заполнить анкету и предоставить банковские реквизиты для оформления в отделе кадров, объяснив это тем, что компания работает онлайн и приезжать для заключения трудового договора не обязательно.

Перейдя по предложенной ссылке для заполнения данных, после введения банковских реквизитов, на телефон пенсионерки поступило смс с кодом для подтверждения. После отправления комбинации, со счета женщины произошло списание более 80 тысяч рублей. После чего она попробовала написать работодателю в чат о случившемся, но оказалась в «черном списке». Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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