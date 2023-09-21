Пенсионерка из Самары лишилась более миллиона рублей, доверившись мошенникам

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В конце июня жительница города Самара 1947 года рождения находясь на своей даче решила приобрести заграничную пряжу и на сайте, где предлагался целый набор с подходящими материалами, оформила заявку на доставку товара. Спустя сутки в мессенджер к ней «постучался» неизвестный и оповестил об успешном заполнении заявки. Пользуясь случаем, он рассказал женщине о возможности выгодного инвестирования на электронной бирже. Заинтригованная женщина по инструкции внесла более 50 тысяч рублей в покупку акций с помощью нового знакомого.

В течение трех месяцев она по указанию незнакомца вкладывала по несколько тысяч в ценные бумаги. Что бы не отвлекать пенсионерку от домашних забот мужчина предложил вести дела за нее и попросил продиктовать код из смс, который позволит ему проделывать операции самостоятельно. Получив заветные данные, он списал с ее счета более миллиона рублей и добавил женщину в «черный список». Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.