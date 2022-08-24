Осужден житель Жигулевска, избивший до смерти незнакомого мужчину на остановке

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В июле 2021 года между мужчиной и ранее незнакомым ему местным жителем, находившимися около остановки общественного транспорта, возникла ссора, вызванная агрессивным поведением последнего и оскорблениями, высказанными в адрес осужденного.

"В ходе конфликта мужчина набросился на своего оппонента и нанес ему несколько ударов в область головы и туловища. В ходе драки потерпевший получил многочисленные травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-служде СУ СКР СО.

Судом мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: СУ СКР СО