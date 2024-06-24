Оперативные сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве пожилой женщины

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По подозрению в совершении особо тяжкого преступления оперативными сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с коллегами из Следственного отдела по городу Сызрани СК России задержаны ранее судимая 44-летняя женщина и ее 30-летний сожитель.

Предварительно установлено, что 18 июня текущего года подозреваемые нанесли побои 73-летней родственнице, а затем втроем ушли распивать спиртные напитки на берег реки, где злоумышленники подлили пожилой женщине в стакан с алкоголем уксус и дали выпить, после чего толкнули ее в воду, чтобы инсценировать несчастный случай. Женщина скончалась на месте преступления.

Поводом, побудившим подозреваемых совершить преступное деяние, стал конфликт, связанный с разделом жилой площади.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Согласно законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.



Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО