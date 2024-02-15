Онлайн-заказ на поддельном сайте обошелся самарчанке в 70 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из самых значимых событий 2023 года стал запуск на базе ПИШ магистратуры по направлению «Информатика и вычислительная техника».
СамГМУ представил итоги работы Передовой медицинской инженерной школы за 2023 год на Совете по грантам
Профилактика должна начинаться с первых месяцев жизни. Заключается она в сохранении грудного вскармливания.
Самарский врач-гастроэнтеролог рассказала о сохранении здоровья органов пищеварения у детей
"Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь".
В Екатеринбурге девушка выжила после падения с двадцатого этажа
Фишка торжества – выкуп невесты. 
Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Конноспортивный клуб «Фаворит» будет оказывать помощь сотрудникам полиции .
В Волжском районе создана «Первая конная дружина» для охраны общественного порядка
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Безенчукскую больницу поставлены новые УЗИ-аппараты
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
В Самарской области прошел фестиваль скорости «Жигулевская миля»
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Роскомнадзор Самарской области: Информация для тех, кто осуществляет обработку персональных данных
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.22
EUR 97.81
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
Год семьи: в Самарском театре драмы состоится встреча с театральной семьей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Онлайн-заказ на поддельном сайте обошелся самарчанке в 70 000 рублей

15 февраля 2024 12:42
390
Онлайн-заказ на поддельном сайте обошелся самарчанке в 70 000 рублей

В полицию обратилась жительница Самарской области 1992 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне в сети интернет на одном из сайтов уже знакомого ей магазина оформила онлайн-заказ «кухонного гарнитура».

Сразу после оформления заказа пострадавшей поступил телефонный звонок, от якобы администратора магазина, с просьбой подтвердить и оплатить заказ на сайте. Женщина выполнила все указания незнакомки и ожидала в назначенную дату доставку заказа, но в назначенный день он не был доставлен. Потерпевшая несколько раз звонила по номеру телефона, с которого якобы звонил администратор, но номер был недоступен. После чего, попыталась перейти на сайт с которого сделала онлайн-заказ и перейдя по ссылке обнаружила, что такого сайта не существует. Так как ранее в этом же магазине потерпевшая совершила несколько покупок офлайн, в записной книге был найден еще один номер телефона данного магазина и в ходе телефонного разговора с реальным администратором выяснилось, что никакого онлайн-заказа женщина не совершала, первый номер с которого женщине звонил якобы администратор никогда не принадлежал магазину и ссылка на сайт актуального магазина отличается от ссылки магазина, где был оформлен заказ. Женщина поняла, что попала на копию сайта действующего магазина и стала жертвой мошенников. Жительница Самаркой области лишилась более 70 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.  

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не вводите реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС. При онлайн покупке обязательно убедитесь, что сайт актуальный (т.е. не замаскирован под настоящий сайт) и не переводите денежные средства, не получив товар.

Помните, Вы можете стать жертвой мошенников!

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Телефонные мошенники за день обзванивают 15 миллионов россиян
14 февраля 2024, 13:31
Телефонные мошенники за день обзванивают 15 миллионов россиян
В случае возникновения сомнений эксперты рекомендуют самим позвонить человеку, от имени которого совершается звонок. Криминал
560
Самарский инженер потерял больше 2 млн, желая подзаработать
14 февраля 2024, 10:10
Самарский инженер потерял больше 2 млн, желая подзаработать
Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию. Криминал
473
Вместо похода в театр самарец лишился 15 тысяч рублей
13 февраля 2024, 11:20
Вместо похода в театр самарец лишился 15 тысяч рублей
Мужчина пояснил, что накануне ему на сайте-знакомств написала девушка, с которой они вскоре договорились о встрече в театре. Криминал
476
В центре внимания
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
208
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
640
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
14 февраля 2024  13:10
За 5 лет в Самарской области по национальному проекту отремонтировано более 1,8 тыс км дорог
1037
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
14 февраля 2024  12:18
В Самаре мигрантам запретили работать в такси, образовании и общественном транспорте
478
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
14 февраля 2024  12:11
В Самаре прошел Зимний Грушинский фестиваль
470
Весь список