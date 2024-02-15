Онлайн-заказ на поддельном сайте обошелся самарчанке в 70 000 рублей

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В полицию обратилась жительница Самарской области 1992 года рождения с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне в сети интернет на одном из сайтов уже знакомого ей магазина оформила онлайн-заказ «кухонного гарнитура».

Сразу после оформления заказа пострадавшей поступил телефонный звонок, от якобы администратора магазина, с просьбой подтвердить и оплатить заказ на сайте. Женщина выполнила все указания незнакомки и ожидала в назначенную дату доставку заказа, но в назначенный день он не был доставлен. Потерпевшая несколько раз звонила по номеру телефона, с которого якобы звонил администратор, но номер был недоступен. После чего, попыталась перейти на сайт с которого сделала онлайн-заказ и перейдя по ссылке обнаружила, что такого сайта не существует. Так как ранее в этом же магазине потерпевшая совершила несколько покупок офлайн, в записной книге был найден еще один номер телефона данного магазина и в ходе телефонного разговора с реальным администратором выяснилось, что никакого онлайн-заказа женщина не совершала, первый номер с которого женщине звонил якобы администратор никогда не принадлежал магазину и ссылка на сайт актуального магазина отличается от ссылки магазина, где был оформлен заказ. Женщина поняла, что попала на копию сайта действующего магазина и стала жертвой мошенников. Жительница Самаркой области лишилась более 70 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают! Не переходите по сторонним ссылкам и не вводите реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС. При онлайн покупке обязательно убедитесь, что сайт актуальный (т.е. не замаскирован под настоящий сайт) и не переводите денежные средства, не получив товар.

Помните, Вы можете стать жертвой мошенников!