Около Жигулевской ГЭС браконьеры ловили краснокнижную стерлядь

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Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в ходе рейда в районе Жигулевской ГЭС были выявлены двое лиц, занимающихся незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Установлено, что злоумышленники при помощи нескольких запретных сетных орудий лова рыбы с использованием моторной лодки в запретном месте для рыболовства, выловили свыше 250 экземпляров рыбы. Из них 168 экземпляров рыбы вида «стерлядь», занесенной в Красную книгу.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам составил 1 902 000 рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». У них изъяты орудия лова, рыба и транспортные средства.

Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

