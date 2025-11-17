Я нашел ошибку
Главные новости:
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Горячая линия по вопросам неиспользования земельных участков приглашает самарцев
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Самарцы рассказали, как часто посещают библиотеки
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Совсем недавно завершился Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый-2025»
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
Каждый пятый родитель из Самары хочет, чтобы ребенок стал программистом
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
В Елховском районе госавтоинспекторы провели рейд «Тахограф»
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Продажи сигарет в России снизились за год на 23%
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей

17 ноября 2025 10:17
56
Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей

В сентябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель, который сообщил о краже велосипеда стоимостью более 36 тысяч рублей. Заявитель пояснил полицейским, что хищение произошло возле продуктового магазина более месяца назад, и все это время он пытался найти злоумышленника и похищенное транспортное средство. Поняв, что самостоятельно не справится, обратился в полицию.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Из собранных материалов оперуполномоченные узнали, что в предполагаемый период кражи неоднократно ранее судимый за имущественные преступления местный житель без видимой цели ходил по магазину, после чего вышел на улицу.

Предположив, что 25-летний безработный причастен к хищению транспортного средства, оперуполномоченные приняли меры к его розыску и доставлению в отдел полиции.

В это же время сотрудники уголовного розыска, проверив места возможного сбыта похищенного имущества, установили, что велосипед, схожий по описанию с разыскиваемым, сдан по документам предполагаемого злоумышленника и реализован третьим лицам в одном из комиссионных магазинов. Кроме того, полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку.

Ознакомившись с собранными доказательствами, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, увидев непристегнутый велосипед, похитил и продал его, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.

Полицейские обращают внимание гостей и жителей региона: своевременное сообщение о преступлении или правонарушении в отдел внутренних дел увеличивает шансы в кратчайшие сроки задержать подозреваемого, который, в свою очередь, понесет установленную законом ответственность. За помощью можно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1519
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1503
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1369
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1445
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1480
