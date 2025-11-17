Около магазина в Тольятти украли велосипед стоимостью более 36 тысяч рублей

56

В сентябре текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратился за помощью местный житель, который сообщил о краже велосипеда стоимостью более 36 тысяч рублей. Заявитель пояснил полицейским, что хищение произошло возле продуктового магазина более месяца назад, и все это время он пытался найти злоумышленника и похищенное транспортное средство. Поняв, что самостоятельно не справится, обратился в полицию.

Сотрудники территориального отдела внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Из собранных материалов оперуполномоченные узнали, что в предполагаемый период кражи неоднократно ранее судимый за имущественные преступления местный житель без видимой цели ходил по магазину, после чего вышел на улицу.

Предположив, что 25-летний безработный причастен к хищению транспортного средства, оперуполномоченные приняли меры к его розыску и доставлению в отдел полиции.

В это же время сотрудники уголовного розыска, проверив места возможного сбыта похищенного имущества, установили, что велосипед, схожий по описанию с разыскиваемым, сдан по документам предполагаемого злоумышленника и реализован третьим лицам в одном из комиссионных магазинов. Кроме того, полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку.

Ознакомившись с собранными доказательствами, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, увидев непристегнутый велосипед, похитил и продал его, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, следственного управления Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску похищенного имущества.

Полицейские обращают внимание гостей и жителей региона: своевременное сообщение о преступлении или правонарушении в отдел внутренних дел увеличивает шансы в кратчайшие сроки задержать подозреваемого, который, в свою очередь, понесет установленную законом ответственность. За помощью можно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 102.