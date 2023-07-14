Новокуйбышевца уличили в коммерческом подкупе на 300 тысяч

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По версии следствия, в период с ноября 2021 года по март 2023 года обвиняемый получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение на общую сумму не менее 300 тысяч рублей, за общее покровительство при выполнении свои обязательств в рамках заключенного контракта.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.