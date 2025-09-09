Новокуйбышевец выпил с приятелем и отобрал его телефон, чтобы купить еще алкоголя

136

В Новокуйбышевске окончено предварительное расследование уголовного дела и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж» ранее судимому 37-летнему местному жителю.

В ходе предварительного следствия полицейскими собраны доказательства вины злоумышленника, чья криминальная «карьера» насчитывает более 10 эпизодов привлечения к уголовной ответственности, в открытом хищении имущества жителя Самары.

В мае текущего года в отдел полиции обратился мужчина 1981 года рождения, который пояснил, что знакомый открыто похитил принадлежащий ему сотовый телефон, причинив материальный ущерб в размере 2000 рублей. Самостоятельно справится с ситуацией он не смог и обратился за помощью в полицию.

Полицейские установили, что заявитель утром приехал в Новокуйбышевск из областного центра в гости к приятелю. Встретившись, они распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, житель Новокуйбышевска решил забрать сотовый телефон своего гостя для дальнейшей реализации. Получив отказ, злоумышленник нанес ему несколько ударов в живот и забрал телефон из кармана джинсов. После чего продал гаджет за 500 рублей еще одному приятелю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники уголовного розыска изъяли телефон у знакомого подозреваемого и вернули владельцу.