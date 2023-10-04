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Новокуйбышевец с ножом напал на девушку, чтобы ее ограбить

4 октября 2023 10:52
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Новокуйбышевец с ножом напал на девушку, чтобы ее ограбить

Девушка, испугавшись, передала злоумышленнику все имеющиеся наличные денежные средства.

В конце августа текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась местная жительница 2000 года рождения. Девушка пояснила, что знакомый открыто похитил у нее денежные средства в сумме 4000 рублей.  

В ходе опроса пострадавшая пояснила, что после рабочего дня по дороге домой ее сопровождал знакомый, который внезапно выхватил из кармана канцелярский нож и угрожая им, потребовал отдать денежные средства. Опасаясь за свое здоровье, девушка выполнила требования злоумышленника и отдала все имеющиеся наличные денежные средства, после чего он скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска в ходе засадных мероприятий задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимый за имущественные преступления 19-летний местный житель в содеянном сознался и пояснил, что деньги потратил на личные нужды. В ходе личного досмотра у правонарушителя был обнаружен и изъят канцелярский нож.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в Новокуйбышевский городской суд для принятия решения по существу.

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