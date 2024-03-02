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Новокуйбышевец ограбил знакомую в ее квартире

2 марта 2024 11:37
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Новокуйбышевец ограбил знакомую в ее квартире

В ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратилась местная жительница 1978 года рождения с заявлением о том, что ее знакомый открыто похитил у нее денежные средства в размере 6 800 рублей.

В ходе опроса пострадавшая пояснила, что ее знакомый, будучи у нее в гостях, в то время как она вышла на кухню, вытащил из комода денежные средства и положил себе в карман. Женщина, увидев это, потребовала вернуть деньги. Но мужчина толкнул ее так, что пострадавшая упала, и скрылся с деньгами.

Установив местонахождение подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали его. 31-летнего местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, но причиненный материальный ущерб не возместил. Денежные средства уже потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в Новокуйбышевский городской суд для принятия решения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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