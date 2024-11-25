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Новокуйбышевец хотел выпить и украл детскую коляску

25 ноября 2024 09:40
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Новокуйбышевец хотел выпить и украл детскую коляску

В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску поступило заявление от местного жителя 1990 года рождения о пропаже двух детских самокатов и коляски из подъезда его дома.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели помещение, обнаружили и изъяли следы пальцев рук с входной двери подъезда.

По результатам проведенной сотрудниками экспертно-криминалистическом центра ГУ МВД России по Самарской области дактилоскопической экспертизы установлено, что следы принадлежат ранее судимому за грабеж и кражу неработающему 39-летнему местному жителю.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении преступления и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При осмотре места его проживания были обнаружены самокаты и коляска.

В ходе опроса подозреваемый вину признал в полном объеме и пояснил, что ночью он шел по улице в состоянии алкогольного опьянения, не найдя денег на покупку дополнительной порции спиртного, зашел в первый попавшийся подъезд и увидел детские самокаты и коляску, в этот момент у него возник умысел похитить их, чтобы впоследствии продать, а вырученные средства потратить на личные нужны. Но, придя домой, почувствовал себя плохо, поэтому реализовать задуманное не успел.

Отделом дознания Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску в отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело.

Имущественный ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.

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