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Ночью, разбив окно, воры похитили алкоголь с прилавка магазина в Жигулевске

28 сентября 2023 11:22
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Ночью, разбив окно, воры похитили алкоголь с прилавка магазина в Жигулевске

 

В сентябре текущего года в О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение о краже от работника одного из сетевых магазинов. Он сообщил, что из торговой точки похищен алкоголь на сумму более чем на 2000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которые попал момент хищения, при просмотре которых установили, что к совершению кражи причастны двое мужчин.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее неоднократно судимые 37-летний местный житель и 36-летний житель Нижегородской области, которые в ходе опроса вину признали и пояснили, что во время застолья у них закончился алкоголь, так как денег у них не было, они решились на кражу в магазине.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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