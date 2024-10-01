Несколько жителей Самарской области похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода

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Противоправная деятельность обвиняемых была выявлена и пресечена оперативниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области. По данным следствия, обвиняемые в октябре 2023 г. похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода вблизи поселка Гражданский Красноармейского района Самарской области, на общую сумму около 4 000 000 рублей, причинив тем самым предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.

Полицейские во время осмотра места происшествия изъяли автотранспорт, насос, шланги, и другие необходимые для следствия улики, а также изъяты образцы нефтепродуктов, которые в дальнейшем направлены на экспертизу.

Оперативники установили, что двое из задержанных, жители областного центра, ранее судимы за аналогичные преступления.

В рамках предварительного расследования следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области изучен значительный объем документации, проведено 16 обысков в жилище и помещениях, 27 осмотров предметов и документов, допрошены в качестве свидетелей 24 лица.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.