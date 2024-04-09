Нефтегорец сжег два дачных дома

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В ноябре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили на территории участка и изъяли спички, пластиковую бутылку, следы нефтепродуктов.

Потерпевший рассказал полицейским, что за несколько дней до поджога у его знакомой так же сгорела дача. Сотрудники полиции опросили женщину, находящуюся на стационарном лечении, которая пояснила, что в случившемся подозревает своего бывшего сожителя. Такой вывод она сделала, так как он неоднократно высказывал неприязнь ей и ее другу – второму потерпевшему.

Установив местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого мужчину 1973 года рождения и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в гараже задержанного жидкость, и отправили ее на экспертизу, результаты которой показали, что она идентична следам нефтепродуктов, изъятым на месте происшествия.

Экспертами установлена общая сумма ущерба, нанесенного строениям в ходе возгорания. Она составила более 37 тысяч рублей.

Благодаря профессиональным действиям следователя и сотрудников уголовного розыска районного ОВД потерпевшим во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием в доход государства пяти процентов заработка. Приговор вступил в законную силу.