Я нашел ошибку
Главные новости:
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс
Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс
В Самаре водитель сбил ребенка и уехал
В Самаре водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
0.16
EUR 100.22
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Нефтегорец сжег два дачных дома

9 апреля 2024 10:56
150
Нефтегорец сжег два дачных дома

В ноябре прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о возгорании дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили на территории участка и изъяли спички, пластиковую бутылку, следы нефтепродуктов.

Потерпевший рассказал полицейским, что за несколько дней до поджога у его знакомой так же сгорела дача. Сотрудники полиции опросили женщину, находящуюся на стационарном лечении, которая пояснила, что в случившемся подозревает своего бывшего сожителя. Такой вывод она сделала, так как он неоднократно высказывал неприязнь ей и ее другу – второму потерпевшему.

Установив местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого мужчину 1973 года рождения и доставили в отдел полиции. Сотрудники полиции изъяли в гараже задержанного жидкость, и отправили ее на экспертизу, результаты которой показали, что она идентична следам нефтепродуктов, изъятым на месте происшествия.

Экспертами установлена общая сумма ущерба, нанесенного строениям в ходе возгорания. Она составила более 37 тысяч рублей.

Благодаря профессиональным действиям следователя и сотрудников уголовного розыска районного ОВД потерпевшим во время расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием в доход государства пяти процентов заработка. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
564
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
327
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
527
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
688
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
745
Весь список