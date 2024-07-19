Нападение мигрантов на Матвеева в Самаре переквалифицировали с «хулиганства» на «покушение на убийство»

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С таким требованием выступил глава СК России Александр Бастрыкин.

Как сообщал OBOZ.INFO, о произошедшем пострадавший депутат Государственной думы РФ, самарский политик Михаил Матвеев рассказал вечером 18 июля.

Он, проезжая по Кировскому району Самары, заметил группу мигрантов, нападавших на прохожих. Матвеев и его водитель попытались остановить их. В результате водитель получил удар палкой по плечу, а депутата — камнем по голове.

Задержаны все три участника инцидента. Один из них оказался несовершеннолетним. Также среди нападавших были выходец из Узбекистана и «новый», трижды судимый гражданин России из Таджикистана.

Представители правоохранительных органов сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Бастрыкин же поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Алексею Колбасину переквалифицировать дело на «покушение на убийство».

Центральный аппарат взял расследование дела на контроль.

В настоящее время следственные органы обратились в суд с ходатайством о выборе меры пресечения. Представители правоохранительных органов считают, что злоумышленников необходимо содержать под стражей.