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На самарчанку напали сестра ее бывшего мужа с супругом и угрожали убить

23 июля 2025 09:39
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На самарчанку напали сестра ее бывшего мужа с супругом и угрожали убить

В вгусте прошлого года в утреннее время в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась 33-летняя местная жительница.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни женщины ничего не угрожает, провели осмотр места происшествия, изъяли с земли пучок темных волос, из телефона пострадавшей – аудио и видео записи, установили и опросили всех участников конфликта.

Со слов заявителя, когда она находилась у своей машины, припаркованной возле многоквартирного дома на ул. Стара-Загора, к ней подошла сестра ее бывшего мужа с супругом. Мужчина и женщина, вооруженные ножом и ножницами, угрожая убить, нанесли физический вред ее здоровью и отрезали часть волос.

Как утверждает потерпевшая, 35-летний и 39-летняя ранее не судимые «родственники», работающие индивидуальными предпринимателями, вели себя неадекватно. Противоправные действия злоумышленники прекратили, заметив, что в их сторону бежит друг потерпевшей. Женщина связывает их поведение с конфликтной ситуацией, возникшей из-за развода и несовпадением взглядов на воспитание ее 9-летней дочери. Их угрозы она восприняла как реальные, зафиксировала противоправные действия на видео и обратилась за помощью в полицию.

Отделом дознания ОП по Промышленному району УМВД России по городу Самаре фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигурантов направлено в суд для принятия решения по существу.

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