На Осипенко в Самаре сгорел BMW

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Ранним утром вторника 29 ноября, во дворе дома № 41 по улице Осипенко горел припаркованный автомобиль марки BMW.

На кадрах, сделанных корреспондентом tvsamara.ru видно, что передняя часть автомобиля практически сгорела дотла. Очевидцы считают, что машину кто-то поджег. Так ли это? И если да, то кому именно не угодил владелец иномарки, пока неизвестно. Этим займутся правоохранительные органы.

В ГУ МЧС по Самарской области подтвердили факт происшествия, уточнив, что к месту ЧП выезжал один расчёт, быстро справившийся с огнём. Но спасти автомобиль не удалось. Машины горят слишком быстро, пишет ГТРК Самара.