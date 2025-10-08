Я нашел ошибку
Главные новости:
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов

8 октября 2025 11:00
МВД: мошенники собирают данные под предлогом оцифровки архивов

Мошенники стали предлагать жертвам продиктовать личные данные по телефону под предлогом оцифровки архивов каких-либо организаций, рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что с конца сентября правоохранители зафиксировали уже несколько десятков подобных случаев, пишет Смотрим.

"Мошенники звонят и представляются сотрудниками, якобы проводящими "оцифровку архивов организации". Звонки могут поступать напрямую или после предварительного добавления гражданина в поддельный чат организации, где он работает", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что преступники таким образом убеждают россиян продиктовать свои личные данные, коды авторизации, либо зарегистрироваться в специальном боте в Telegram. Затем аферисты убеждают жертв во взломе аккаунтов и переводе денег террористам, после чего заставляют перевести средства на якобы безопасные счета.

В управлении посоветовали предупредить старших родственников о новом способе мошенничества и подчеркнули, что организациям не нужны дополнительные данные для оцифровки архивов.

