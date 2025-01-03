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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

МВД: 20 млн звонков от мошенников ежедневно поступает россиянам

3 января 2025 12:51
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МВД: 20 млн звонков от мошенников ежедневно поступает россиянам

Ежедневно совершается около 20 миллионов звонков в Россию с целью мошенничества. Такие цифры в эфире телеканала "Россия 24" озвучил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.

Колл-центры, откуда поступают звонки, в основном находятся за рубежом, но есть и те, которые действуют на территории нашей страны, пишет Смотрим.

"В настоящий момент у нас в производстве находятся уголовные дела о 29 колл-центрах, которые организованы, действовали на территории России и изобличены успешно. По данным специалистов в этой области, ежедневно совершается порядка 20 миллионов звонков именно с целью мошенничества. Срабатывает чуть больше тысячи. Представляете, какие колоссальные усилия затрачиваются, чтобы обмануть всего лишь чуть больше тысячи человек". – рассказал Филиппов.

Он добавил, что, хотя процент так называемых "сработок" небольшой, ущерб от них колоссальный.

Теги: Мошенники

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